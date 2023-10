Asilo nido in California: due bambine annegano in piscina

Nell’asilo Happy Happy a San Jose in California, due bambine sono annegate in piscina mentre le maestre erano intente a preparare del tè. Dopo la tragedia sono state arrestate, si tratta di Shahin e Nina, rispettivamente madre e figlia che da anni gestivano la struttura.

In maniera così tragicamente incauta e spensierata, due donne che in teoria dovevano badare a un gruppo di bambini dell’asilo nido gestito dalle stesse in California, avevano deciso di prepararsi un tè senza accorgersi di ciò che stava accadendo in piscina.

A bordo piscina, infatti, due bambine di un anno stavano giocando, quando all’improvviso sono annegate senza che nessuno muovesse un dito per soccorrerle.

La condotta delle due donne – Shahin di 64 anni e sua figlia Nina di 41 – è stata di una gravità assoluta e ora le forze dell’ordine le hanno tratte in arresto con l’accusa di aver messo in pericolo due minorenni con conseguente morte. Nel comunicato stampa diffuso dal pm e dalla polizia si parla di negligenza criminale.

Si chiama Happy Happy l’asilo nido in California gestito dalle donne, precisamente a San Jose.

Era il 2 ottobre quando le titolari hanno chiamato i soccorritori per chiedere aiuto e segnalare che dei bambini erano caduti in piscina.

I piccoli sono stati portati in ospedale in condizioni davvero critiche, qui le due bambine di un anno sono decedute mentre un terzo bambino leggermente più grande si è salvato.