Vicenza, bambino di 2 anni annegato in piscina: è il sesto dramma in un mese

L'ultima tragedia in piscina in ordine di tempo è avvenuta ieri a Vicenza

Nella giornata di ieri, sabato 15 luglio, un bambino di soli 2 anni è morto annegato in una piscina a Cavezzale, in provincia di Vicenza. Si tratta del sesto incidente simile nel giro di appena un mese.

Vicenza, bambino di 2 anni annegato in piscina

Una disattenzione fatale e un bambino di soli 2 anni si è avvicinato senza essere visto alla piscina, dove è caduto e annegato. Il dramma è avvenuto in una casa di Cavazzale. I genitori del bambino hanno subito chiamato il 118 chiedendo l’intervento dei medici. L’autoambulanza è arrivata poco dopo e la coppia ha lasciato il bambino nelle mani dei medici, che non volevano arrendersi. Purtroppo hanno dovuto costatare il decesso del piccolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando di Thiene che ascolteranno i genitori.

Vicenza, bambino di 2 anni annegato in piscina: la tragedia

I genitori del piccolo verranno ascoltati dai carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto, nel tentativo di capire se il piccolo è stato a lungo senza la custodia di un adulto. Il bambino si è avvicinato alla piscina della casa e purtroppo è scivolato nell’acqua. La tragedia è avvenuta a Cavazzale, in provincia di Vicenza. Purtroppo tutti i tentativi di rianimare il piccolo si sono rivelati inutili.

Il sesto dramma in piscina nel giro di appena un mese

Le cronache cittadine dell’estate 2023 sono ormai purtroppo piene di storie simili. Si tratta infatti della sesta volta che un minore trova la morte nelle acque di una piscina. Appena 5 giorni fa una bambina di un anno e mezzo aveva perso la vita affogando in piscina a Parma. La settimana prima un’altra tragedia molto simile aveva scovolto il comune di Sant’Antonio Mercadello, dove un bambino di quasi tre anni era affogato nella piscina di casa. Un altro dramma simile aveva colpito Padova, con la morte di una bambina di 7 anni tra i gonfiabili di una piscina, sembra per un malore. Altri due bambini, infine, erano morti in circostanze simili il 13 giugno a Lazise (in provincia di Verona) e l’11 giugno a Santiago Manzone, in provincia di Torino. Tragedia sfiorata infine lo scorso 7 luglio a Cologno Monzese, dove grazie al pronto intervento di una bagnina è stato possibile salvare dall’annegamento in piscina un bambino di 6 anni.