Nella serata di lunedì 3 luglio un bimbo è morto alla tenera età di due anni dopo essere caduto in una piscina: per lui non c'è stato più nulla da fare.

Una tragedia difficile da spiegare ha colpito il modenese nelle scorse ore. Un bambino di appena due anni è annegato in una piscina che, appena pochi giorni prima, era stata montata di fronte all’abitazione. Non sarebbe ancora chiara la dinamica della vicenda. Sarebbe stato il padre del piccolo ad accorgersi di quanto era successo.

Modena, bimbo di 2 anni annega in una piscina: cosa è successo

La vicenda risale alle 21.50 di lunedì 3 luglio ed è avvenuta nel modenese, nella frazione di Sant’Antonio di Mercadello (Novi di Modena)

Stando a quanto emerge da prime ricostruzioni della vicenda, che sarebbero ancora in corso di accertamento e riportate da Today.it, il piccolo potrebbe essere finito in acqua, magari durante alcuni attimi di distrazione da parte della famiglia. Il padre che si sarebbe accorto per primo della tragedia che ai stava consumando in quei momenti avrebbe avvertito i soccorsi.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Il bimbo è stato trasportato al Pronto Soccorso in elisoccorso, ma non è stato possibile fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso. Per il piccolo non c’è stato più nulla da fare.