Un bird strike in volo ha costretto un aereo a un atterraggio di emergenza negli Stati Uniti. Scopri i dettagli dell'incidente e le conseguenze per i passeggeri del volo.

Giovedì sera, i passeggeri del volo 1722 di American Airlines hanno vissuto un’esperienza angosciante quando un uccello ha colpito uno dei motori dell’aereo, costringendo a un atterraggio di emergenza all’aeroporto JFK.

Bird strike durante un volo negli Usa: atterraggio di emergenza

Il volo, originariamente diretto a Charlotte, North Carolina, era appena decollato da LaGuardia quando si è verificato l’incidente, che ha obbligato l’aereo a essere dirottato verso l’altro grande scalo di New York.

Il volo è partito dall’aereopporto LaGuardia poco dopo le 19:20, con arrivo previsto a Charlotte Douglas International Airport in meno di due ore. Tuttavia, l’Airbus A321 aveva appena superato la costa di Long Island quando un uccello ha colpito il motore destro, causando danni gravi. La Port Authority di New York e New Jersey ha confermato che il motore danneggiato è diventato inutilizzabile, costringendo l’aereo a fare affidamento sul motore secondario per il resto del volo. Nonostante l’emergenza, l’atterraggio all’aeroporto JFK è stato eseguito in sicurezza.

Atterraggio d’emergenza per Bird strike: il caso negli Stati Uniti

Un video inquietante, girato da un passeggero, ha mostrato il momento in cui l’uccello è stato risucchiato nel motore, con la conseguente accensione immediata e le fiamme che hanno invaso la zona del motore.

American Airlines ha confermato che non ci sono stati feriti a causa dell’incidente. I passeggeri sono stati ospitati in hotel per la notte e il volo è stato riprogrammato per partire il giorno successivo. La compagnia ha inoltre rassicurato riguardo la sicurezza dell’evento, sottolineando l’efficacia delle misure di emergenza adottate durante l’episodio.

L’incidente ha sollevato non poche preoccupazioni sul rischio dei cosiddetti “bird strike”, che possono danneggiare gravemente gli aerei e mettere in pericolo la sicurezza dei voli. Fortunatamente, il rapido intervento dell’equipaggio e la preparazione dell’aeroporto hanno permesso di gestire l’emergenza con successo, evitando conseguenze più gravi per passeggeri e personale.