Il mercato delle valute digitali ha generato profitti miliardari, ma anche truffe e manipolazioni. Ecco come funzionano il pump and dump, chi ci guadagna davvero e il ruolo della politica

Nato nel 2008 con il misterioso Bitcoin, il mercato delle valute digitali è esploso fino a superare i 3.300 miliardi di dollari. Il Bitcoin, spesso paragonato all’oro digitale, è diventato un asset speculativo più che una moneta di scambio, grazie alla sua scarsità (massimo 21 milioni di unità coniabili). Nel frattempo, sono nate milioni di criptovalute alternative, alcune con solide basi tecnologiche, altre prive di reale valore, sostenute solo dalla fiducia degli investitori.

Dogecoin e Trump, truffe e manipolazioni

Accanto alle vere innovazioni, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il settore ha visto emergere meccanismi fraudolenti come il pump and dump e il wash trading. Il caso più celebre è quello del Dogecoin, una criptovaluta nata per scherzo ma spinta alle stelle dai tweet di Elon Musk.

Dopo un’impennata del 36.000%, il suo valore è crollato del 90% dopo che lo stesso Musk l’ha definita una “bufala”. Anche Donald Trump ha cavalcato l’onda: il suo token $Trump, lanciato a gennaio 2025, ha fatto guadagnare milioni alla sua organizzazione, ma ha lasciato sul campo perdite per oltre 2,2 miliardi di dollari.

Stablecoin e strategie geopolitiche

A differenza delle criptovalute più volatili, le stablecoin come Tether e Circle puntano sulla stabilità ancorandosi al valore del dollaro. Gli Stati Uniti, con l’amministrazione Trump, stanno spingendo la diffusione di questi strumenti per rafforzare la supremazia del dollaro a livello globale, vietando invece le valute digitali delle banche centrali come l’Euro digitale.

Mentre la BCE accelera sul proprio progetto, il futuro delle criptovalute resta incerto tra opportunità, regolamentazioni e nuove forme di speculazione finanziaria.