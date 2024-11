Black Friday su Amazon: gli sconti migliori

La settimana del black friday su amazon è l'occasione per risparmiare su tantissimi articoli di elettronica e non solo.

Se si vuole risparmiare sui regali o anche su qualche oggetto da fare a se stessi oppure ad altre in occasione delle

festività, il Black Friday su Amazon è l’occasione migliore. Sono partiti infatti sconti e promozioni su ogni genere di prodotto grazie alle tante novità di questo e-commerce. Scopriamo quali sono le imperdibili.

Black Friday su Amazon

Il noto e-commerce di Amazon ha iniziato questa settimana una serie di sconti e promozioni grazie al Black Friday. Sebbene l’evento vero e proprio di ricchi sconti non sia ancora iniziato, in quanto parte il 29 novembre, sono già tantissime le offerte a disposizione di ogni utente.

Gli utenti e i consumatori possono infatti approfittare di questa settimana che precede l’evento vero e proprio. Infatti a partire dalla mezzanotte del 21 novembre su Amazon è già possibile usufruire di tantissime promozioni e sconti di ogni tipo. È bene sapere che molte promozioni saranno riservate nelle prossime ore giorni fino alla sua conclusione che cadrà il 2 dicembre con il Cyber Monday.

Da sempre Amazon è sinonimo di Black Friday quindi perché non cogliere questa opportunità e cominciare ad approfittarne fin da ora regalandosi magari quel dispositivo o quell’articolo che tanto si desidera aprezzo scontato. Gli sconti infatti arrivano fino al 35% e oltre.

Black Friday su Amazon: funzionamento

Come già detto, il Black Friday su Amazon è già iniziato grazie appunto alla settimana che è cominciata il 21 del mese corrente. Gli sconti ancora più importanti saranno poi in misura massiccia a partire dal 29 del mese, data del vero Black Friday.

Comunque, coloro che ne volessero approfittare possono cominciare a stilare la loro lista per quanto riguarda gli articoli da comprare. Per partecipare non è necessario essere clienti Prime, sebbene gli iscritti a questo servizio possono usufruire delle offerte almeno una mezz’ora prima rispetto agli altri.

Bisogna anche sapere che nella settimana del Black Friday sono tantissimi i prodotti in sconto. Gli utenti possono trovare promozioni su ogni genere di articolo: la tecnologia, casa e cucina, ma anche moda e bellezza solo per citare alcuni.

Black Friday su Amazon: offerte

Come al solito, amazon mette a disposizione tantissimi prodotti per cui basta semplicemente cliccare la foto per visualizzare i dettagli. Qui sotto una classifica dei 10 articoli del Black Friday per ogni tasca e budget.

1)Amazon Fire tv stick

Uno strumento che permette di potenziare la propria televisione al massimo grazie a un telecomando vocale che risponde a divise domotici come alexa in modo da avere tutto sotto controllo.

2)Oppo Enco buds 2

Sono degli auricolari wireless Bluetooth dalla batteria che dura per diverso tempo. Con questi auricolari non bisognerà preoccuparsi del sudore o della pioggia in quanto funzionano perfettamente.

3)Blink outdoor videocamera di sicurezza

Una videocamera di sicurezza da esterno in grado di resistere perfettamente a qualsiasi condizione climatica. Una videocamera che non solo guarda, ma anche ascolta in modo da monitorare la situazione sia dentro che fuori casa.

4)Echo pop altoparlante Bluetooth

Un dispositivo intelligente in grado di agevolare qualsiasi compito. È possibile chiedere di riprodurre la musica che piace, il popcast oppure il libro che si sta leggendo o anche altri compiti in maniera intelligente.

5)MSI Katana 17

Un laptop molto veloce ed efficiente indicato sia per i giocatori, quindi per il gaming, ma anche per i creatori.

6)Samsung smart tv 55″

Una smart tv con risoluzione 4K da 55 pollici del marchio Samsung dal design elegante adatto ogni ambiente della propria casa.

7)Asus Tuf gaming F15

Un notebook indicato per il gaming dal pannello veloce e dal design intuitivo in modo da poter giocare con rapidità.

8)Playstation VR2 white

Sono due visori che permettono di interagire in maniera virtuale, quindi oltre i confini della realtà, insieme ad altri il giocatore per un’esperienza virtuale senza confini.

9)EA Sports FC 25 standard edition

Un videogioco che permette di giocare con le più grandi stelle del panorama calcistico mondiale.

10)Philips macchina per la pasta serie 7000

Una macchina per fare ogni tipo di pasta, quindi molto versatile. Ha una struttura robusta e resistente dotata di bilancia integrata per pesare ogni alimento.

[easyazon_infoblock align=”none” identifier=”B0B8DV6CK5″ locale=”IT” tag=”notizie.it-21

Tra le tante offerte del black friday su amazon non possono mancare quelle relative alla tecnologia.