L’attrice Blake Lively ha denunciato il regista Justin Baldoni per molestie sessuali. Lui, che è anche co-protagonista del suo ultimo film, avrebbe avuto alcuni comportamenti gravissimi nei suoi confronti.

Blake Lively denuncia Justin Baldoni

Molti hanno paragonato quello che sta succedendo all’attrice Blake Lively, allo scandalo che ha travolto la Ferragni con il pandoro, talmente la cosa ha avuto un disastroso impatto.

L’attrice ha denunciato il regista del suo ultimo film It Ends With Us, nonché co-protagonista della stessa pellicola, per molestie sessuali e per aver progettato una campagna mediatica con lo scopo di distruggerle la reputazione.

Questo è accaduto pochi giorni fa e la storia, che ha fatto il giro di tutto il mondo, assume contorni sempre più drammatici.

La denuncia presentata dalla star parla di cattiva condotta nei suoi confronti, sul set. Ad esempio, in essa si fa riferimento a una riunione avvenuta il 4 gennaio 2024, alla presenza anche del marito Ryan Reynolds, nella quale Blake avrebbe chiesto a Baldone di porre fine ad alcuni comportamenti inappropriati come battute sessiste e denigratorie sul peso, riferimenti a gusti sessuali del regista, commenti sui genitali dei membri della troupe, accenni a una porno dipendenza e altro.

Durante l’incontro in questione, l’attrice avrebbe anche chiesto di limitare le scene a sfondo sessuale fra lei e Baldoni, poiché alcune sarebbero state aggiunte dopo la firma del contratto.

L’accordo fra Blake Lively e Justin Baldoni

A seguito di questi dissapori, il regista e il produttore del film avrebbero accolto la richiesta della star di introdurre misure di sicurezza maggiori e un intimacy coordinator, a patto di evitare vie legali.

Sembrava essere finita così, invece la denuncia c’è stata lo stesso, probabilmente a causa del malcontento della Lively per una disastrosa campagna promozionale piena di accuse nei suoi confronti.

L’attrice è stata attaccata per non essersi presentata mai su un red carpet insieme a Baldoni e di parlare del film in maniera superficiale. Ancora, l’uscita della sua linea di prodotti per capelli e la presenza costante del marito in ogni occasione, hanno contribuito a far abbassare il gradimento verso di lei.