Blatte in casa: perché ci infestano e come prevenirne la presenza

Le blatte non sono solo sgradevoli, ma anche pericolose per la nostra salute. Ecco come allontanarle.

In questo periodo dell’anno è facile riscontrare la presenza di blatte in casa. Questi insetti, però, non sono solo sgradevoli, ma anche pericolosi per la nostra salute, dato che possono essere vettori di batteri e allergeni. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché le blatte possono infestare le nostre abitazioni e come allontanarle con i rimedi naturali.

Le blatte appartengono alla famiglia dei Blattodea e sono in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente. Le nostre case sono per loro dei luoghi perfetti perché è qui che possono trovare umidità, buio e calore. Una volta che si sono insediate, si riproducono rapidamente e debellarle può essere molto difficile.

Esistono specie diverse di blatte, ma quelle più comuni, che possono infestare le nostre case, sono la Blatta Orientalis, la Blattella Germanica e la Periplaneta Americana. Caratterizzate da un corpo ovale e lucido e antenne lunghe e sensibili, queste specie sono note per la loro capacità di insediarsi rapidamente, rendendo cruciale adottare strategie preventive e di controllo.

Le blatte possono trovare diversi punti di ingresso per intrufolarsi nella nostra abitazione, arrivando addirittura a diffondersi dalle proprietà vicine. Per questo motivo è bene fare una ricognizione in casa e verificare la presenza di qualsiasi fessura nei muri o nei pavimenti – soprattutto se queste sono vicine alle tubature dell’acqua, a quelle di scarico o vicino ai cavi elettrici – che sono i punti di ingresso usati più di frequente dalle blatte per infestare l’ambiente domestico. In alcuni casi, possono arrivare in casa nostra attraverso cibo o imballaggi acquistati presso esercizi commerciali infestati, ma anche attraverso beni di seconda mano, in particolare elettrodomestici.

Blatte in casa: consigli

Debellare le blatte in casa può essere una sfida, ma con le giuste strategie è possibile prevenirle ed eliminarle definitivamente. Come per ogni altro parassita, infatti, con le blatte è molto meglio prevenire che curare e, di conseguenza:

Mantenete la vostra casa sempre pulita e ordinata , sbarazzandovi di qualunque cosa che occupa spazio e crea disordine;

, sbarazzandovi di qualunque cosa che occupa spazio e crea disordine; Conservate gli alimenti in contenitori ermetici ben chiusi e smaltite il prima possibile i vostri rifiuti alimentari o i rifiuti alimentari dei vostri animali domestici;

e smaltite il prima possibile i vostri rifiuti alimentari o i rifiuti alimentari dei vostri animali domestici; Sigillate eventuali crepe presenti in casa vostra, sui muri, i pavimenti, intorno alle porte e alle finestre.

Blatte in casa: miglior rimedio naturale

