Blatte sul pavimento e nel Kebab, ristorante chiuso dai Nas a Treviso

Nel Kebab c'è una blatta. Lo stesso accade in cucina e sul pavimento del locale. Ristorante chiuso a Treviso dai Nas.

Giorni duri per i carabienieri dei Nas che stanno effettuando dei controlli sui prodotti che vengono venduti all’interno di ristoranti e bar. Per tante attività commerciali che fanno bene il proprio lavoro, tracciando gli alimenti e scegliendo materie prime di qualità, ce ne sono purtroppo alcune che non lavorano nello stesso modo, ma anzi offrono ai clienti prodotti scadenti mancando al più basilare rispetto delle norme igieniche.

L’ultimo esempio in tal caso è rappresentato da un Pizza&Kebab del Duomo di Treviso, chiuso perchè al suo interno sono state trovate decine e decine di blatte.

Nello specifico, i carabinieri del Nas, Nuclei antisofisticazioni e sanità, dopo una segnalazione di un cliente del chioscho sono intervenuti e hanno trovato gli insetti in cucina, nel magazzino e tra gli alimenti.

A quanto si apprende, la segnalazione da parte del cliente del Pizza&Kebab di Treviso era arrivata dopo che lo stesso aveva rinvenuto nel suo panino una blatta. Immediata era stata la reazione del cliente, che poi ha provveduto ad avvisare le forze dell’ordine.

Il ristorante è stato dunque chiuso a seguito dell’ispezione e dovrà rimanere in questo stato fino a quando non verranno ripristinate le condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge.