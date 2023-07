Home > Video > @blen.nkylie: "Bisogna normalizzare il fatto di non toccare i figli degli altri" @blen.nkylie: "Bisogna normalizzare il fatto di non toccare i figli degli altri"

"Ma è normale toccare i capelli dei figli di altre persone? Mi sono ritrovata a litigare con due persone: vedono Kylie e dicono 'che bella' per poi passarle una mano sui capelli. Li trovo in primis irrispettoso ed anche non igienico. Non è la prima volta che mi capita, soprattutto quando le lascio i capelli sciolti. Possiamo normalizzare il fatto che non è normale toccare i figli degli altri a proprio piacimento? Mia figlia non è una bambola". Il racconto su Tiktok di @blen.nkylie ha acceso un grande dibattito.