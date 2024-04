Blinken: Usa non coinvolti in alcuna operazione offensiva

Capri, 19 apr. (askanews) - Gli Stati Uniti "non sono coinvolti in alcuna operazione offensiva", ha dichiarato il Segretario di Stato americano, Antony Blinken dal G7 di Capri, rispondendo a una domanda sull'attacco israeliano in Iran. "Non ho intenzione di parlare di questi eventi riportati - ha d...