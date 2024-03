Blinken: veto "cinico" di Russia e Cina a risoluzione Onu per Gaza

Blinken: veto "cinico" di Russia e Cina a risoluzione Onu per Gaza

Roma, 22 mar. (askanews) - Il segretario di Stato Usa Antony Blinken da Tel Aviv, dove ha incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha affermato che Russia e Cina hanno posto il veto in "modo cinico" contro la risoluzione Onu presentata dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco immediato ...

Roma, 22 mar. (askanews) – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken da Tel Aviv, dove ha incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha affermato che Russia e Cina hanno posto il veto in “modo cinico” contro la risoluzione Onu presentata dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco immediato a Gaza.

“Riguardo alla risoluzione che ha ricevuto un forte sostegno, ma sulla quale Russia e Cina hanno posto il veto in modo cinico, penso che stavamo cercando di mostrare alla comunità internazionale il senso di urgenza di ottenere un cessate il fuoco legato al rilascio degli ostaggi, qualcosa che tutti, compresi i Paesi che hanno posto il veto alla risoluzione, avrebbero dovuto essere in grado di appoggiare. La risoluzione ovviamente condannava anche Hamas, è inimmaginabile quali paesi non sarebbero capaci di farlo”.