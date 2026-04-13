Blue Economy: che cos'è e come funziona

Blue Economy: che cos'è e come funziona

Blue Economy, il significato e gli esempi di questo nuovo sistema economico che sta avendo successo anche in Italia.

Il mondo dell’economia è sempre aperto a nuove frontiere e metodi per generare denaro ed influenza a livello politico difatti gli stati trovano sempre il modo per generare ricavi da investire nei bisogni del paese ed uno dei rami più importanti, ovvero quello legato all’ambiente sta puntando a qualcosa di rivoluzionario.

Perché la tecnologia è importante per la crescita economica

Un ruolo importante per la crescita economica è dato dalla tecnologia, da intendersi a più ampio raggio e non solo nel ramo del tech puro, dove sta compiendo passi in avanti davvero grandi rispetto al passato.

La tecnologia è corredata da attività economiche ad essa correlate che devono essere compiute mantenendo alta l’attenzione per la qualità al fine di garantirne uno sviluppo ed un funzionamento adatto al periodo.

E’ quindi necessario investire su questo ramo per accrescere la capacità delle aziende di generare fiducia verso i clienti e per avvicinare il mondo al futuro che sarà sempre più incentrato sull’utilizzo di strumenti tecnologici.

Un settore totalmente focalizzato sull’utilizzo della tecnologia è quello della “Green Economy” ed in particolare nell’ultimo periodo si è sempre più consolidata, anche in Italia la “Blue Economy” scopriamo cosa è.

Blue Economy, cos’è

La Blue Economy è un modello economico sostenibile basato sull’innovazione tecnologica. E’ quindi un ramo della Green Economy con un’attenzione maniacale al benessere dell’ambiente.

L’obiettivo finale della Blue Economy è di realizzare innovazioni tecnologiche annullando l’impatto della CO2 attraverso il riuso delle risorse precedenti. In Italia la regione più virtuosa è la Sicilia ed in particolare il settore della pesca che sta tentando di far si che le attività abbiano un impatto ambientale libero dall’utilizzo di combustibili fossili.

Come riporta Il Giornale dell’Ambiente la Blue Economy sarà un investimento del futuro perché garantirà la salvaguardia dell’ambiente e la creazione di nuovi posti di lavoro aumentando i ricavi totali.