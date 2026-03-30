Sbloccare i fondi per la Sicilia: la protesta del M5S sul ciclone Harry

I deputati del M5S in Sicilia condannano il congelamento delle misure di sostegno dopo il ciclone Harry e sollecitano interventi rapidi per cittadini e imprese

Nel cuore della crisi scatenata dal ciclone Harry, i parlamentari siciliani del M5S hanno lanciato un appello forte e chiaro: non si possono sospendere, neppure temporaneamente, le misure di assistenza destinate alle comunità colpite. Secondo i firmatari, quella decisione equivale a lasciare interi territori soli davanti a danni economici e sociali che richiedono risposte tempestive. Il messaggio sottolinea come ritardi amministrativi e contestazioni formali stiano trasformando un’emergenza umana in una battaglia burocratica, con conseguenze pesanti per famiglie e imprese.

Le ragioni dell’allarme lanciato dai parlamentari

I deputati evidenziano come il blocco degli stanziamenti metta a rischio la tenuta economica di aree già fragili: «Si tratta di comunità in ginocchio», dicono, richiamando l’urgenza di soluzioni concrete. Nel documento pubblico si denuncia inoltre un rimpallo di responsabilità tra livelli istituzionali che aggrava la situazione. In particolare, viene messa in luce l’incapacità della governance regionale di prevenire e di dialogare efficacemente con Roma, elemento che secondo i rappresentanti del M5S ha contribuito a creare il corto circuito odierno. Per evitare ulteriori ritardi, chiedono che ogni rilievo formale sia risolto senza fermare l’arrivo dei fondi.

Chi ha firmato l’appello

L’iniziativa porta le firme dei parlamentari siciliani del movimento: Davide Aiello, Dolores Bevilacqua, Luciano Cantone, Ida Carmina, Ketty Damante, Valentina D’Orso, Barbara Floridia, Pietro Lorefice, Daniela Morfino, Roberto Scarpinato, Filippo Scerra e Angela Raffa. I firmatari richiamano l’attenzione sul fatto che la sospensione delle erogazioni non può essere giustificata da cavilli amministrativi, e chiedono che eventuali correzioni procedurali avvengano in parallelo allo sblocco dei stanziamenti, per non privare le popolazioni dei ristori promessi.

Impatto su cittadini e imprese

La scelta di congelare i contributi viene descritta come una fonte di ulteriore danno per chi ha già subito perdite: attività commerciali danneggiate, coltivazioni distrutte e infrastrutture compromesse rischiano di restare senza adeguato sostegno. I parlamentari sottolineano che ritardi prolungati compromettono la capacità di ripresa economica e l’occupazione locale. Per questo motivo il gruppo sollecita procedure più snelle e la garanzia di ristori certi, auspicando criteri chiari e tempi certi per la liquidazione dei fondi, così da ripristinare fiducia e prospettive nelle aree colpite.

Il ruolo delle istituzioni e la richiesta di responsabilità

Nel comunicato si chiede a tutte le istituzioni coinvolte — a livello locale e nazionale — di assumersi la responsabilità delle proprie scelte e di evitare che conflitti politici interni o tensioni istituzionali blocchino l’intervento pubblico. L’appello invita a considerare la questione non come un contrasto tra organi dello Stato, ma come un tema che riguarda la tenuta sociale e il futuro economico di interi comprensori. La richiesta è netta: sbloccare subito i fondi e adottare procedure che riducano gli ostacoli amministrativi per accelerare gli aiuti.

Indicazioni pratiche e conclusione

I parlamentari suggeriscono che, dove necessari, gli aggiustamenti formali vengano gestiti in rapidità e con modalità che non blocchino l’erogazione delle risorse: in pratica, separare la verifica documentale dall’effettiva consegna dei fondi ai beneficiari. Inoltre ribadiscono che non è accettabile che la popolazione diventi ostaggio di «faide interne» o di giochi di potere. L’appello si conclude con la richiesta di interventi immediati per evitare che il contrasto politico peggiori le condizioni di chi ha già perso molto: servono decisioni concrete, strumenti operativi rapidi e la piena collaborazione tra Roma e Palermo per riportare aiuti sul territorio senza ulteriori indugi.