Bocelli agli studenti: la legalità serve alla sicurezza di tutti

Milano, 5 dic. (askanews) – “Come un vascello in mezzo all’oceano, questo è la terra in mezzo allo spazio. Come i naviganti noi siamo sulla terra siamo tutti compartecipi di un comune destino. La legalità serve alla felicità di tutti, al benessere di tutti, alla sicurezza di tutti. Agire secondo legalità non è soltanto un atto dovuto e di generosità, ma è indice di intelligenza”. Così il cantante Andrea Bocelli intervenendo con un video messaggio rivolto ai giovani a una manifestazione organizzata dalla Comunità internazionale di diritto pontificio “Nuovi Orizzonti” in occasione della festa nazionale degli alberi.

In questa occasione si prenderà in carico e porrà a dimora la “Talea di Falcone”, pianta simbolo alla lotta alla criminalità organizzata, coinvolgendo le scuole della città già attive nei progetti di prevenzione al disagio giovanile, nei quali i ragazzi e le ragazze sono diventati protagonisti di attività sociali, artistiche e culturali alla scoperta della ricchezza del proprio territorio, ma anche nella crescita di responsabilità nella riqualifica e custodia dei luoghi che sono chiamati a vivere e abitare, concretizzando le indicazioni di Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’.