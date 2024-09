Nella baia di Bodrum, in Turchia, un incidente navale ha coinvolto il megayacht Lürssen Ice, lungo 90 metri e di proprietà dell’oligarca russo Suleiman Kerimov, azionista di Gazprom.

Bodrum, Turchia: collisione tra due yacht di lusso

L’imbarcazione di lusso ha avuto una collisione con il motor yacht A.Mey, una barca più piccola. L’incidente è stato causato da un blocco dei timoni del gigantesco yacht, che ha impedito il controllo e la manovra dell’imbarcazione. Testimoni oculari hanno riferito che il rumore dell’impatto è stato così forte da essere udibile fino a riva. La collisione, documentata da un video che ha rapidamente fatto il giro dei social media, ha suscitato grande attenzione. Nonostante il violento scontro, fortunatamente non ci sono stati feriti tra le persone a bordo dei due yacht. Il video della collisione, diventato virale, mostra l’entità dell’impatto e la dinamica dell’incidente.

Incidente in mare a Bodrum: scontro tra due yacht in Turchia

Le autorità portuali stanno indagando sulle cause esatte del blocco dei timoni e sull’accaduto per determinare eventuali responsabilità. La baia di Bodrum, un noto punto di riferimento per il turismo nautico, è tornata alla normalità dopo l’incidente, ma l’episodio ha messo in luce i rischi associati alla navigazione di grandi imbarcazioni e la necessità di mantenere rigorosi standard di sicurezza. Questo incidente ha inoltre sollevato interrogativi sulla manutenzione e sul controllo dei sistemi di navigazione delle imbarcazioni di lusso.