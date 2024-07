Home > Video > Body shaming: l'ingiustizia subita da Giss Body shaming: l'ingiustizia subita da Giss

"Ho subito body shaming in un locale". @__giss_ non era sicura di fare questo video ma alla fine ha deciso di raccontare ai follower quello che le è successo: nessuna persona dovrebbe vedere il proprio valore venir messo in discussione.