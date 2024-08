Bologna, bimba di 4 anni cade dal balcone del terzo piano: deceduta in ospedale

La bimba è morta, nel pomeriggio di lunedì, cadendo dal balcone in via della Campagna a Bologna: proseguono le indagini

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì in via della Campagna, nel quartiere San Donato a Bologna, dove una bimba pakistana di quattro anni ha perso la vita dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Il tragico incidente a Bologna

La piccola Fatiha è morta lunedì a Bologna, dopo un volo dal terzo piano. Quando è avvenuto il tragico incidente della caduta, nell’abitazione c’era solo la madre con un’altra figlia di pochi mesi. È stata proprio la mamma la prima a precipitarsi in strada resasi conto in poco tempo di quanto accaduto:

“La stringeva forte e urlava disperata, teneva la piccola esanime su una spalla”, raccontano alcuni testimoni, come riportato da Leggo.

Nonostante l’immediato intervento del personale del 118 e i tentativi di rianimazione, la bambina è arrivata in ospedale in condizioni disperate ed è deceduta poco dopo.

Le indagini sul corpo della bimba

Secondo le ultime indiscrezioni, sul corpo della bimba verrà effettuato un esame esterno senza procedere all’autopsia.

I motivi della caduta dal balcone

Al momento la Procura indaga per omicidio colposo senza iscritti nel fascicolo: non ci sarebbe nessun dubbio sul fatto che si sia trattato di un incidente. La mamma, sentita dagli inquirenti, avrebbe raccontato che la piccola potrebbe essersi sporta per provare a toccare la pioggia.