Aziende agricole in ginocchio e residenti ancora sotto shock: ecco cosa è successo in Veneto.

Bomba d’acqua su Cavarzere, comune in provincia di Venezia. Campi di mais distrutti, case e strade allagate: la situazione.

Bomba d’acqua su Cavarzere: case e strade allagate

Cavarzere, comune delle provincia di Venezia, è stato colpito da una tremenda bomba d’acqua nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 maggio. Sono diverse le cantine completamente allagate, per non parlare delle strade sommerse, come via Visentin, dove c’è l’Ufficio Postale, dove l’acqua ha raggiunto anche i 30 cm.

Verso le 17 la pioggia si è fermata, con gli scarichi fognari messi a dura prova, e diversi cittadini con danni in casa. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Bomba d’acqua a Cavarzere: raccolti di masi distrutti

La bomba d’acqua che ieri pomeriggio ha colpito il comune veneto di Cavarzere ha causato diversi danni all’agricoltura, distruggendo diversi campi di mais. Il bilancio di Coldiretti Venezia parla di oltre mille ettari coltivati a mais completamente compromessi e almeno dieci aziende agricole in ginocchio. Le parole di Marco Liviero, presidente Coldiretti Cavarzere: “è un colpo durissimo per un territorio vocato alla cerealicoltura, che ora si trova a fronteggiare l’ennesima emergenza.”