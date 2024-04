Bombardieri: oggi i media parlano pochissimo della mobilitazione

Roma, 20 apr. (askanews) – Sui media si parla pochissimo del paese reale che soffre: lo dice Pierpaolo Bombardieri segretario generale Uil alla manifestazione di Cgil e Uil a Roma.

“Mi pare che le tantissime persone che sono qui ci chiedano di andare avanti. Oggi sui media si parla pochissimo di questa partecipazione; ci chiedono di far sentire la loro voce che spesso non arriva, quella di un paese reale che soffre” ha detto Bombardieri. “Noi ci aspettiamo dalla politica attenzione e risposte concrete. Abbiamo una politica che si preoccupa molto delle elezioni mentre deve dare risposte a queste persone che sono partite stanotte e sono venute in piazza oggi per dire che c’è qualcosa che non funziona”.