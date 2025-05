Bonifiche in piazza San Pietro per il Regina Caeli di Papa Leone XIV

Preparativi per il Regina Caeli

Domani mattina, all’alba, inizieranno le operazioni di bonifica in piazza San Pietro in preparazione del primo Regina Caeli di Papa Leone XIV. Questo evento rappresenta un momento significativo per la comunità cattolica, richiamando un gran numero di fedeli da ogni parte del mondo. Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza straordinarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Controlli di sicurezza rigorosi

Per accedere alla piazza, i fedeli dovranno affrontare un doppio step di controlli. Inizialmente, ci saranno prefiltraggi più esterni, seguiti da ‘checkpoint’ dotati di metal detector. Queste misure sono state implementate per prevenire qualsiasi rischio e assicurare un’atmosfera di serenità durante l’evento. Si prevede che il flusso di persone sarà simile a quello della fumata bianca, quando in meno di un’ora si sono radunate circa 150mila persone.

Eventi collaterali e maxischermi

Oltre al Regina Caeli, domani si svolgerà anche il Giubileo delle Bande, un evento che attirerà circa 60mila partecipanti. Per garantire che tutti possano seguire le celebrazioni, saranno installati maxischermi in piazza. Questo permetterà anche a coloro che non riusciranno a trovare posto di partecipare virtualmente all’evento, creando un’atmosfera di comunità e condivisione. La presenza di maxischermi rappresenta un’importante innovazione per eventi di questa portata, facilitando l’accesso e la visibilità per tutti i fedeli.