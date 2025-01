Bonus cultura 2025: richieste aperte da oggi 31 gennaio per la "Carta della cultura giovani" e la "Carta del merito", che sostituiscono 18App.

Gli studenti italiani hanno una nuova occasione per ampliare il loro bagaglio culturale: il Ministero della Cultura ha riaperto ufficialmente la piattaforma, a partire dalle ore 11 di oggi, venerdì 31 gennaio 2025, per fare domanda per il Bonus Cultura, che quest’anno si presenta sotto forma di Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito.

Bonus cultura 2025: ecco come fare richiesta, chi può ottenerlo e quanto vale

Si tratta di due contributi separati, ognuno del valore di 500 euro, che sostituiscono il precedente Bonus Cultura 18app. La grande novità è che le due carte, pur avendo un valore separato, possono essere cumulate: se uno studente soddisfa i requisiti per entrambe, avrà a disposizione un bonus totale di 1000 euro da utilizzare per attività culturali.

Secondo quanto riportato sul sito del Ministero della Cultura, è importante sapere che:

La Carta della Cultura Giovani è rivolta ai nati nel 2006 con un ISEE fino a 35.000 euro.

con un La Carta del Merito è destinata ai diplomati nell’anno scolastico 2023/2024 che abbiano ottenuto una votazione di 100 o 100 e lode.

Le domande per le Carte possono essere presentate da oggi fino al 30 giugno 2025 e i bonus permettono l’acquisto di beni culturali fino al 31 dicembre 2025. Per richiedere la Carta della Cultura o quella del Merito, i soggetti beneficiari devono effettuare la registrazione sulla piattaforma elettronica dedicata, utilizzando le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica.

Cosa comprare con il nuovo Bonus cultura 2025

La Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito possono essere utilizzate per acquistare, sempre nel limite di 500 euro, beni e servizi legati a cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro, danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, teatro e lingua straniera, e abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale.

Dopo il primo accesso alla piattaforma, sarà possibile generare dei buoni spesa, inserendo i dati richiesti, da utilizzare presso esercenti autorizzati per gli acquisti previsti nell’elenco sopra. Il buono, che può essere stampato, dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare della Carta.

Non si possono acquistare, invece, videogiochi, videocorsi diversi da quelli di musica, teatro, danza, lingua straniera, abbonamenti per l’accesso alle piattaforme streaming.