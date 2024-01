Truffa Bonus cultura, centinaia di 18enni derubati. Ecco come funziona

Centinaia di giovani diciottenni italiani sono stati vittime di una truffa che ha riguardato il bonus cultura. Questo bonus, del valore di 500 euro, è stato rubato da ignoti che hanno utilizzato i soldi per fare acquisti in librerie reali o addirittura inesistenti in tutta Italia. Dopo le procure di Napoli e Trieste, anche quella di Firenze si sta preparando ad aprire delle indagini per fare luce su questa vicenda. Sorprendentemente, un terzo delle oltre 600 denunce presentate proviene dalla provincia di Siena.

Centinaia di 18enni derubati: la truffa che ha colpito il Bonus Cultura

Come i truffatori hanno rubato il Bonus Cultura utilizzando l’identità digitale delle vittime

I truffatori responsabili della frode al Bonus Cultura sono riusciti a derubare centinaia di giovani diciottenni italiani utilizzando l’identità digitale delle vittime. Hanno clonato l’identità delle persone e creato un secondo SPID a loro nome, permettendo loro di accedere illegalmente all’APP18 e creare falsi voucher d’acquisto. Questi truffatori si fingevano impiegati degli Uffici Anagrafe comunali, spacciandosi per “facilitatori” dell’ottenimento del Bonus Cultura, rubando così le identità dei giovani appena maggiorenni. Hanno anche attivato uno SPID con le vere generalità dei ragazzi ma con un provider diverso da quello utilizzato dai giovani stessi, per rendere la frode ancora più credibile. In questo modo, i truffatori hanno potuto effettuare acquisti presso ditte compiacenti, sottraendo ai legittimi titolari del bonus la somma di 500 euro destinata alla cultura.

Indagini in corso per smascherare i responsabili della truffa al Bonus Cultura

Le autorità competenti, dopo aver scoperto la vasta truffa che ha colpito il Bonus Cultura, hanno avviato una serie di indagini per smascherare i responsabili di questo ingannevole raggiro. Le procure di diverse città italiane, come Napoli, Trieste e Firenze, si stanno attivamente impegnando per far luce su questa vicenda e individuare gli autori di questa frode a danno dei giovani diciottenni. In particolare, la Procura di Trieste ha condotto un’inchiesta approfondita che ha rivelato l’estensione del problema a livello nazionale. È fondamentale che queste indagini siano portate avanti con rigore e celerità al fine di garantire giustizia alle vittime e prevenire futuri episodi simili.

Questo caso di truffa al Bonus Cultura del 2023 mette in luce la necessità di rafforzare i controlli e le misure di sicurezza per evitare future frodi. Riflettiamo sulle conseguenze che questi episodi possono avere sulla fiducia dei giovani verso i sistemi digitali e sull’importanza di educarli alla protezione dei dati personali.