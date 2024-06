Ci sono diversi bonus ancora attivi che possono essere richiesti durante gli ultimi giorni del mese di giugno 2024. Scopriamo insieme quali sono e a chi spettano.

Bonus per la famiglia e Bonus Giovani da richiedere a giugno 2024

Tra i bonus dedicati alla famiglia è stata confermata la Carta acquisti, prepagata che viene ricaricata ogni due mesi con 80 euro per le spese alimentari e sanitarie e per il pagamento delle bollette. Il bonus mamme prevede per le mamme lavoratrici la decontribuzione totale dei contributi a loro carico, per un massimo di 3mila euro l’anno con una durata che varia in base al numero dei figli.

L’assegno unico per i figli, contributo statale per tutte le famiglie con figli a carico con età fino a 21 anni, può essere ancora richiesto. Anche il bonus asilo nido per coloro che hanno figli piccoli è ancora attivo. Le domande devono essere inoltrate entro il 31 dicembre 2024. L’importo massimo del bonus è di 3.600 euro annui e spetta ai genitori di bambini nati nel 2024 con un secondo figlio di età inferiore ai 10 anni e un Isee minorenni sotto i 40mila euro.

Per quanto riguarda i giovani sono attive la Carta cultura e la Carta del merito, che valgono 500 euro ciascuna e sono cumulabili. Possono essere richieste fino al 30 giugno 2024 e gli acquisti possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2024.

Bonus per la spesa, la benzina, i mezzi di trasporto e la casa

La carta Dedicata a te è una social card fino a 500 euro per le famiglie a basso reddito per l’acquisto di beni alimentari e abbonamenti ai mezzi di trasporto o carburanti. Attivo a giugno anche l’assegno di inclusione, riconosciuto alle famiglie con un membro con disabilità, minorenne, con almeno 60 anni di età, in condizione di svantaggio, e il bonus sociale, sconto applicato sulla bolletta dell’energia elettrica e del gas.

Per quanto riguarda i bonus dedicati alla casa, ce ne sono diversi ancora attivi, ma bisogna affrettarsi. I bonus più importanti sono il Superbonus, per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, e il bonus barriere architettoniche. Attivo anche il bonus ristrutturazione al 50%, quello per i mobili al 50% e l’Ecobonus dal 50 al 65%. C’è anche il Bonus verde al 36%, per effettuare lavori di manutenzione su terrazze e giardini. Ancora attivi anche i bonus sicurezza, zanzariere, condizionatori, tende da sole e caldaia.