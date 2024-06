Bonus pedaggi autostradali 2024: come richiederlo, requisiti, a chi spetta

Bonus pedaggi autostradali 2024: come fare richiesta, a chi è destinato

Il Bonus Pedaggi Autostradali 2024 è ora disponibile per le domande, con l’avvio previsto per il 5 giugno. Questo incentivo mira a ridurre i costi sostenuti dai trasportatori nel 2023.

Si tratta di un contributo che varia dal 1% al 13% in base al tipo di veicolo e al fatturato. I richiedenti devono essere imprese di autotrasporto iscritte all’Albo nazionale, comprese quelle con sede in Paesi membri dell’UE. Le domande possono essere presentate in due fasi distinte. La prima fase va dal 5 giugno all’11 giugno, mentre la seconda fase va dal 24 giugno al 21 luglio.

La procedura di richiesta avviene esclusivamente online attraverso il Portale dell’Albo e l’applicativo “Pedaggi”. Durante il processo di domanda, i richiedenti devono fornire dettagli sulla loro attività, compreso il tipo di veicoli utilizzati e il fatturato annuo. È importante notare che possono essere considerati solo i veicoli Euro 5, Euro 6 o superiori, alimentati in modo alternativo o elettrico. Il fondo assegnato per il Bonus Pedaggi è di circa 148 milioni di euro, con l’obiettivo di alleviare il carico finanziario delle imprese di autotrasporto.