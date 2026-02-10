Bonus vacanze Estate INPSieme: scadenza, requisiti e modalità di partecipazione

Con l’estate alle porte, molte famiglie cercano esperienze che combinino divertimento e crescita personale per i figli. Il bonus vacanze Estate INPSieme offre soggiorni estivi e vacanze studio, in Italia e all’estero, pensati per stimolare autonomia, socializzazione e apprendimento, garantendo anche un sostegno economico grazie ai contributi dell’INPS. Ecco tutti i dettagli su requisiti, scadenza e come fare domanda.

Opportunità estive per i giovani: estate INPSieme

Con l’arrivo della stagione estiva, molte famiglie iniziano a programmare le attività dei mesi più caldi. Tra le proposte più interessanti per bambini e ragazzi c’è Estate INPSieme, l’iniziativa promossa dall’INPS che offre contributi economici per soggiorni estivi e vacanze studio, sia in Italia sia all’estero.

Questo programma rappresenta un equilibrio tra diritto al welfare e opportunità formative, permettendo ai giovani di vivere esperienze educative, sociali e culturali di grande valore. Come sottolinea l’ente, non si tratta di “semplici vacanze, ma di percorsi educativi, progettati per stimolare l’autonomia, la socializzazione e l’apertura verso nuove realtà”.

Il bando si rivolge ai figli, orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione ex Ipost. Le iniziative sono differenziate in base all’età: soggiorni in Italia per bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni e vacanze studio all’estero per studenti dai 13 ai 19 anni. I soggiorni italiani, di una o due settimane, includono attività sportive, laboratori creativi, escursioni e giochi di gruppo, in luoghi selezionati per sicurezza e stimolo culturale.

I contributi economici variano in base all’ISEE familiare: fino a 1.100 euro per due settimane e circa 600 euro per una settimana. Per i giovani più grandi, le vacanze studio all’estero combinano lezioni di lingua, attività culturali e socializzazione internazionale, con un sostegno economico fino a 2.100 euro.

Bonus vacanze Estate INPSieme: scadenza, requisiti e modalità di partecipazione

La domanda per partecipare al bando deve essere presentata esclusivamente online, entro le ore 15:00 del 10 febbraio, tramite il portale ufficiale INPS, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS. Un requisito essenziale è il possesso di un ISEE valido, necessario sia per l’accesso alla graduatoria sia per determinare il contributo spettante. Dopo la pubblicazione delle graduatorie, le famiglie ammesse possono scegliere la struttura e il tipo di soggiorno, assicurandosi che il pacchetto selezionato includa tutti i servizi minimi previsti dal bando e sia organizzato da tour operator autorizzati.

Ogni anno l’INPS bandisce borse di studio che uniscono momenti ricreativi, sportivi e culturali, e per le vacanze all’estero anche l’apprendimento di una lingua straniera. I giovani con disabilità ricevono assistenza continua da personale qualificato, con costi coperti dall’istituto.

La domanda può includere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per calcolare l’ISEE ordinaria o l’ISEE minorenni, in caso di genitori separati e non conviventi. L’accesso al portale avviene tramite il percorso “Gestione domanda > Presentazione domanda > utilizza il servizio > Vai alla prestazione > Estate INPSieme”, mentre le domande degli anni precedenti sono consultabili nel servizio dedicato “Estate INPSieme-Gestione dipendenti pubblici/ex IPOST”.