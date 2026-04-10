L’Italia sta vivendo una crisi energetica da diverso tempo, non solo quindi dopo lo scoppio della guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz. A confermare ciò l’analisi di Enea su gas ed elettricità. Ecco i dati.

Enea, boom del prezzo del gas e dell’elettricità rispetto al 2022: i dati

La crisi energetica che sta colpendo l’Europa e non solo dopo lo scoppio della guerra in Iran e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz è sotto gli occhi di tutti. In Italia, però, è già da diversi anni che l’energia è in crisi, con le bollette che continuano ad aumentare. L’Analisi Enea ha posto l’attenzione sul fatto che, rispetto al 2022, i costi per quanto riguarda il gas sono aumentati del 70%, del 100% invece per quanto riguarda l’elettricità.

Secondo lo studio però la situazione è stazionaria per l’emissione e i consumi energetici del 2025. Si registra infatti una stabilità ai valori dell’anno precedente, in linea con quanto registrato nell’intera Unione Europea.

Enea, live crescita delle rinnovabili

Dall’analisi dell’Enea sul sistema energetico italiano per tutto il 2025 è stata messa in evidenza anche una lieve crescita delle rinnovabili dell’1%, anche se ancora molto indietro rispetto agli obiettivi Pniec (+20%).