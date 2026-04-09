Il decreto bollette, diventato legge dopo il via libera del Senato, interviene nel contesto del caro energia, introducendo una serie di misure volte a contenere i costi di luce e gas per famiglie e imprese. Il provvedimento combina aiuti immediati e strumenti di medio periodo, con l’obiettivo di attenuare l’impatto dei prezzi energetici e sostenere i soggetti più vulnerabili, cercando al tempo stesso di favorire una maggiore stabilità del sistema e una graduale transizione verso fonti più sostenibili.

Via libera del Senato alla fiducia sul decreto bollette

Il Senato ha convertito in legge il decreto bollette con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2 astenuti, confermando il testo già approvato dalla Camera e completando così l’iter parlamentare. Il provvedimento si inserisce nel contesto delle tensioni legate ai prezzi energetici e mira a mitigare gli effetti del caro energia attraverso un insieme di misure rivolte sia alle famiglie sia al tessuto produttivo.

L’impostazione complessiva combina interventi immediati, pensati per fornire sollievo nel breve periodo, con alcune azioni di medio periodo orientate a stabilizzare il mercato. In questa direzione vanno il rafforzamento del bonus sociale, l’introduzione di contributi straordinari per le utenze domestiche e il sostegno alle imprese tramite strumenti fiscali e incentivi specifici, con particolare attenzione alle categorie più esposte ai rincari, come i soggetti energivori e gasivori. L’obiettivo dichiarato è ridurre il peso delle bollette e, al tempo stesso, accompagnare una transizione verso modelli di approvvigionamento più sostenibili e meno soggetti alle fluttuazioni internazionali.

Decreto bollette diventa legge, via libera del Senato: cosa cambia per famiglie e imprese

Nel dettaglio, il decreto introduce una serie articolata di cambiamenti che incidono sia sugli aiuti economici sia sulla struttura del mercato energetico. Sul fronte delle misure immediate, viene rafforzato il bonus sociale con soglie ISEE più ampie e un incremento degli importi, affiancato da un contributo straordinario per il 2026 destinato alle utenze domestiche fino a 25.000 euro di ISEE. Per le imprese, in particolare quelle energivore e gasivore, sono previsti crediti d’imposta e strumenti di sostegno mirati a ridurre l’impatto dei costi energetici, oltre all’incentivazione di contratti a lungo termine legati alle fonti rinnovabili, così da limitare l’esposizione alla volatilità dei prezzi internazionali. Sul piano regolatorio, l’ARERA è chiamata a definire i meccanismi di rimborso ai produttori termoelettrici per il gas utilizzato nella produzione elettrica, con criteri e tempistiche stabilite per garantire maggiore prevedibilità e trasparenza.

Il decreto interviene anche sugli incentivi al fotovoltaico, consentendo una rimodulazione dei premi tariffari per gli impianti più grandi in cambio di un’estensione delle convenzioni, e introduce il divieto di telemarketing per la stipula di contratti di fornitura energetica, con l’obiettivo di tutelare i consumatori da pratiche commerciali aggressive. In chiave di politica energetica, viene aggiornato il percorso di uscita dal carbone, posticipando la chiusura delle centrali al 31 dicembre 2038.

Il provvedimento ha suscitato valutazioni divergenti: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della commissione Bilancio Nicola Calandrini ne hanno evidenziato l’efficacia nel fornire risposte concrete e immediate, mentre esponenti come Silvia Fregolent e Beatrice Lorenzin hanno criticato la mancanza di interventi strutturali duraturi. Anche le associazioni dei consumatori hanno espresso giudizi articolati: il Codacons ha ritenuto le misure insufficienti rispetto all’attuale andamento dei prezzi, mentre l’Unione Nazionale Consumatori ha riconosciuto alcuni aspetti positivi, pur sottolineando come l’impatto complessivo resti limitato rispetto alle esigenze del mercato.