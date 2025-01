Borse positive in Europa grazie alla BCE, ma a Milano scivola St

Borse positive in Europa grazie alla BCE, ma a Milano si registra il ribasso St

Le Borse europee registrano guadagni in una giornata positiva dominata dalla riunione della BCE. Gli esperti prevedono una riduzione di 0,25 punti del tasso di riferimento, portandolo al 2,75%. Questo sarebbe il quinto abbassamento da giugno e il quarto di fila.

Come previsto, l’Eurotower ha ridotto i tassi d’interesse di 25 punti base. Gli investitori ora si concentrano sulla conferenza della presidente Christine Lagarde, che potrebbe fornire indicazioni sulle future decisioni della banca centrale. Alla vigilia, la Fed ha mantenuto i tassi invariati tra il 4,25% e il 4,50%, come atteso. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, la prima stima di Eurostat prevede una crescita del Pil nell’area euro del 0,7% nel 2024, e dell’0,8% nell’Unione Europea rispetto al 2023.

A Piazza Affari, riflettori puntati su Generali, che segna un +0,63% dopo aver presentato il nuovo piano industriale al 2027. Il piano prevede una crescita sostenibile nella generazione di cassa, con flussi netti previsti oltre 11 miliardi e oltre 7 miliardi di dividendi da distribuire nel periodo.

Un altro titolo sotto i riflettori è StMicroelectronics, che perde il 7,95% dopo aver chiuso il 2024 con utili e ricavi in calo, in linea con le previsioni, ma senza indicazioni per il 2025.

Bene Prysmian (+1,98%) e Iveco Group (+2,08%), che guidano il listino, mentre Stellantis guadagna l’1,75%. Sul fronte bancario, l’amministratore delegato di Banca Monte Paschi Siena (+1,02%), Lovaglio, secondo alcune fonti, sarebbe a Londra per valutare le reazioni dei fondi in merito all’Ops su Mediobanca (+0%). Fuori dal paniere principale, Juventus Fc perde il 2,14% dopo la sconfitta in Champions League, mentre Fincantieri (+1,24%) raggiunge i massimi dal 2019.

Euro attorno alla soglia di 1,04

L’euro cede terreno nei confronti del dollaro, scendendo a 1,0407 (-0,12%), mentre i rendimenti obbligazionari restano sotto pressione, con il decennale italiano al 3,597% (-1,5%).

Stabile il petrolio: il WTI rimane sopra i 72 dollari al barile, mentre il Brent resta piatto oltre i 75 dollari.Il gas, dopo il forte aumento di ieri, si stabilizza sopra i 52 euro per MWh ad Amsterdam (+0,28%).

Infine, il Bitcoin è in crescita, avvicinandosi ai 105 mila dollari, spinto dalle dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, che ha affermato che le banche sono «pienamente in grado di servire i clienti delle criptovalute, a condizione di comprendere e gestire i rischi».