Tensione alle stelle in vista del match decisivo tra Italia e Bosnia: accuse e sospetti per una presunta “spia” all’ultimo allenamento.

Con il match decisivo tra Italia e Bosnia, l’attenzione non è rivolta soltanto al campo, ma anche a un episodio che ha contribuito ad alzare il livello di tensione. In una gara dal peso decisivo, ogni dettaglio finisce sotto i riflettori, rendendo il clima ancora più carico in vista di un confronto che vale l’accesso alla fase finale dei Mondiali. Ecco cosa è emerso sulla presunta spia agli allenamenti degli atleti.

Tensione alla vigilia di Bosnia-Italia

Alla vigilia della sfida più delicata degli ultimi anni per la Nazionale Italiana, l’atmosfera si è ulteriormente accesa in vista della gara contro la Bosnia, valida come finale dei playoff per l’accesso ai Mondiali 2026. L’incontro, in programma a Zenica, arriva già carico di tensioni dopo episodi e polemiche precedenti, tra cui le reazioni legate all’esultanza dei calciatori azzurri al termine della semifinale. In questo contesto si è inserito un nuovo caso inatteso, che ha contribuito ad alimentare sospetti e discussioni proprio nelle ore immediatamente precedenti alla partita.

Bosnia-Italia, scoperta ‘spia’ in mimetica durante l’allenamento: chi è l’intruso

Durante l’allenamento di rifinitura della squadra guidata da Sergej Barbarez, alcuni media locali hanno segnalato la presenza di un individuo che osservava e riprendeva la seduta oltre il limite consentito. Le immagini diffuse sui social hanno portato inizialmente a ipotizzare la presenza di una “spia”, con ricostruzioni che parlavano di un possibile tentativo di raccogliere informazioni tattiche. In particolare, il portale Sportsport.ba aveva riportato che “un membro del contingente italiano della missione EUFOR Althea avrebbe filmato illegalmente la sessione di allenamento”, spingendo la Federcalcio bosniaca a presentare una protesta ufficiale.

Con il passare delle ore, tuttavia, gli accertamenti hanno ridimensionato l’intera vicenda. È emerso che l’uomo era un militare italiano impegnato nella missione europea EUFOR nei Balcani, presente nella zona per motivi di servizio e non con intenti legati allo spionaggio. La sua presenza nei pressi del centro sportivo di Butmir è stata giudicata del tutto accidentale: avrebbe ripreso l’allenamento con il proprio smartphone senza essere a conoscenza delle restrizioni.

Dopo ulteriori verifiche, è stata confermata l’estraneità della Federazione italiana e l’assenza di qualsiasi attività organizzata, chiudendo così un episodio che, pur nato da un equivoco, ha contribuito ad aumentare la tensione attorno a una partita già particolarmente sentita.