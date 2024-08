A Sanski Most, nel nordovest della Bosnia, nella mattinata di oggi, mercoledì 21 agosto, si è verificata una sparatoria all’interno di una scuola superiore: il bilancio è di tre morti e un ferito.

Bosnia, sparatoria in una scuola: tre morti e un ferito

Secondo le prime informazioni, ad aprire il fuoco sarebbe stato un dipendente del personale ausiliario della scuola, che ha sparato ai professori mentre erano in riunione. Tre dipendenti del liceo sono stati uccisi: le vittime sarebbero il preside della scuola, l’insegnante di inglese e una segretaria. L’aggressore, indicato dalla stampa locale come Mehemed Vukalic, dopo aver aperto il fuoco ha cercato di uccidersi con un colpo alla testa: è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Le informazioni sulla sparatoria della polizia

Il portavoce della polizia del Cantone Una-Sana, Adnan Beganovic, ha dichiarato: “Secondo le prime informazioni, tre persone sono morte, mentre una quarta ha riportato ferite ed è stata trasportata presso il Centro clinico universitario della Repubblica Serba. L’uomo ha usato un’arma da fuoco militare, un fucile automatico. Ulteriori informazioni su quanto accaduto saranno rese note nel corso della giornata“.

