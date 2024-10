Manifestazione a Palermo per sostenere Salvini nel caso Open Arms: difendere l'Italia non è un reato

Il 18 ottobre, a Palermo, i rappresentanti della Lega si uniranno in una manifestazione in supporto di Matteo Salvini, coinvolto nel procedimento giudiziario di Open Arms, dove rischia una pena di sei anni. Il partito ha comunicato che l’evento servirà a sottolineare come difendere l’Italia non debba essere considerato un reato. Inoltre, hanno specificato che non si intende fomentare tensioni contro la giustizia e le istituzioni, evitando il comportamento irresponsabile dimostrato in altre occasioni, come quella avvenuta a Riace dopo la sentenza di primo grado nei confronti di Mimmo Lucano, europarlamentare di sinistra, il quale è poi stato condannato anche in appello.

