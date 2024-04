Braga (Pd): Ponte Stretto? Opera dannosa e inutile

Milano, 17 apr. (askanews) - "E' un'opera inutile, sbagliata, dannosa per quel territorio, come è stato costretto a riconoscere lo stesso governo con il ministero dell'Ambiente. Il Pd si batterà per impedire uno sperpero di risorse pubbliche e un'opera irrealizzabile mentre dovrebbero essere reali...

Milano, 17 apr. (askanews) – “E’ un’opera inutile, sbagliata, dannosa per quel territorio, come è stato costretto a riconoscere lo stesso governo con il ministero dell’Ambiente. Il Pd si batterà per impedire uno sperpero di risorse pubbliche e un’opera irrealizzabile mentre dovrebbero essere realizzatre strutture moderne e sostenibili per rispondere alle richieste dei cittadini del mezzogiorno”. Lo ha detto la deputata del Pd, Chiara Braga, a margine della conferenza al Nazareno sul Ponte sullo Stretto.

L’opera ha dei “problemi che sono ormai evidenti e conclamati e non possono essere più ignorati”, ha concluso.