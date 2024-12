Il presidente brasiliano Lula operato d'urgenza per emorragia intracranica: r...

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, è stato operato nella notte per una emorragia intracranica: ora ricoverato in terapia intensiva

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un’emorragia intracranica. L’operazione si è svolta durante la notte presso l’Ospedale Sirio-Libanese di San Paolo. Attualmente, è ricoverato in terapia intensiva.

Il presidente Lula: il malore e l’intervento nella notte

Secondo quanto riportato nel bollettino medico, Lula, 79 anni, era stato inizialmente ricoverato a Brasilia per un esame diagnostico dopo aver avvertito un malore. La risonanza magnetica avrebbe, però, rilevato un’emorragia intracranica causata da una caduta avvenuta lo scorso 19 ottobre.

Successivamente, il presidente è stato trasferito a San Paolo, dove è stato sottoposto a craniotomia per drenare un ematoma.

Il presidente Lula operato nella notte: ricoverato in terapia intensiva per monitoraggio

Il comunicato dei medici precisa che l’intervento è stato un successo e che il presidente Lula è attualmente sotto stretto monitoraggio in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero stabili.

Il presidente Lula operato nella notte: l’incidente in casa

Le condizioni di Lula dopo la caduta del 19 ottobre non erano state ritenute gravi, ma i medici gli avevano sconsigliato lunghi viaggi in aereo, costringendolo ad annullare il trasferimento in Russia, dove avrebbe dovuto partecipare al vertice Brics.