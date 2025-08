Brasile: Lula, 'non farò come Biden, correrò a presidenziali 2026 se in forma perfetta'

Brasilia, 4 ago. (Adnkronos) – Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che potrebbe candidarsi per un quarto mandato alle elezioni del 2026, ma ha condizionato questa decisione alle sue condizioni di salute. Durante un discorso all'insediamento di Edinho Silva come nuovo presidente nazionale del Partito dei Lavoratori, Lula ha affermato che non si candiderà se non si troverà in perfette condizioni fisiche e ha citato il caso del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, come esempio da non seguire.

"Devo essere molto onesto con me stesso: per candidarmi, devo essere al 100% in salute. Non mi candiderò mai e non accadrà quello che è successo a Biden. Quando dico che ho 80 anni e l'energia di un trentenne, potete credermi", ha dichiarato. "Se mi candido, sarà per vincere", ha aggiunto. Le dichiarazioni del presidente giungono in un momento di forti speculazioni sulla successione presidenziale e sulla recente decisione di Biden di ritirarsi dalla corsa alle elezioni statunitensi dopo essere stato criticato per episodi di confusione mentale durante i comizi. Citando il leader statunitense, Lula ha ribadito che non intende candidarsi a meno che non sia in perfette condizioni fisiche e cognitive.

La dichiarazione è stata rilasciata durante la chiusura dell'Assemblea Nazionale del Partito dei Lavoratori, tenutasi a Brasilia, durante la quale Lula ha sottolineato che il Brasile continuerà a "cercare di negoziare la revoca di queste tariffe doganali sulle esportazioni brasiliane" e ha sottolineato che ciò sarà fatto "con orgoglio e sovranità, e consentirà al popolo brasiliano di recuperare i propri simboli nazionali. Il Brasile non dipende più così tanto dagli Stati Uniti; abbiamo buoni rapporti con altri paesi. Non dimenticherò le nostre relazioni, ma non dimenticherò nemmeno che hanno compiuto un colpo di Stato", ha affermato, sottolineando l'importanza di avere una moneta "alternativa al dollaro" per commerciare con altri paesi.

"Gli Stati Uniti sono il paese più bellicoso del mondo, il più avanzato tecnologicamente e quello con la più grande economia del mondo, ma vogliamo essere rispettati per le nostre dimensioni. Abbiamo interessi economici e strategici. Vogliamo crescere e non siamo una piccola repubblica”, ha sottolineato Lula.