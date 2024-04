Brescia: bimbo di 4 anni investito da un'auto, è grave

Abbiamo appreso una tragica notizia circa il grave incidente che ha coinvolto un bimbo tedesco di soli 4 anni avvenuto a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Verso le ore 16:30, in corso Giuseppe Zanardelli, un’auto ha investito il piccolo, che ha riportato un trauma cranico e alle gambe dopo il violento impatto.

La dinamica dell’incidente

Stando alle prime ricostruzioni del grave incidente, il bimbo di 4 anni sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e un’auto che viaggiava su quella strada l’ha investito.

Il trasporto in ospedale in gravi condizioni

Per il momento, ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Tuttavia, il piccolo avrebbe riportato un trauma cranico e ad una gamba. Sul luogo dello scontro è intervenuta subito l’automedica, l’ambulanza dei Volontari dell’Anc Valle del Chiese e anche l’elisoccorso, che ha immediatamente trasportato il bimbo in codice rosso presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto è giunta anche la Polizia Stradale per poter eseguire tutti i necessari rilievi per la dinamica del sinistro.