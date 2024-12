Un corteo controverso

Ieri sera, Brescia è stata teatro di un corteo che ha visto la partecipazione di circa un centinaio di neofascisti, rappresentanti di diverse sigle, che hanno marciato contro la “società multirazziale, il degrado e l’insicurezza”. Questa manifestazione ha suscitato una forte reazione da parte delle autorità locali e della società civile, evidenziando le tensioni esistenti in un contesto politico sempre più polarizzato.

Le reazioni delle autorità

Il sindaco di Brescia, Laura Castelletti, ha espresso la sua indignazione per l’evento, sottolineando che il corteo ha veicolato messaggi di odio in una città che ha una storia significativa legata alla Resistenza. “È inaccettabile che in una città medaglia d’argento alla Resistenza si permetta a questi estremisti di manifestare senza alcun rispetto per la memoria storica”, ha dichiarato Castelletti. Inoltre, ha evidenziato l’uso improprio dello stemma del Comune da parte dei manifestanti, per il quale ha già richiesto l’intervento della civica avvocatura.

Il contesto storico e politico

La manifestazione ha riacceso i riflettori su una ferita ancora aperta nella memoria collettiva della città: la strage neofascista di piazza Loggia, avvenuta 50 anni fa. Alfredo Bazoli, deputato del Partito Democratico e figlio di una delle vittime, ha descritto il corteo come una “provocazione intollerabile”. Ha invitato tutte le forze politiche a unirsi per isolare questi gruppi estremisti, che sembrano approfittare di un clima politico che percepiscono come meno ostile rispetto al passato.

Un fenomeno in crescita

Il corteo di Brescia non è un caso isolato. Anche a Torino, episodi simili hanno sollevato preoccupazioni. Recentemente, il basamento delle lapidi dei caduti della Liberazione è stato deturpato con simboli dell’estrema destra. Sara Diena, capogruppo di Sinistra ecologista nel Consiglio comunale di Torino, ha avvertito che la crescente legittimazione delle idee antidemocratiche è alimentata da un governo che non nasconde i suoi legami con tali ideologie. Questo contesto rende ancora più urgente la necessità di una mobilitazione collettiva contro il neofascismo.

La risposta della società civile

La società civile ha un ruolo cruciale nel contrastare l’ideologia neofascista. Le manifestazioni di protesta e le iniziative di sensibilizzazione sono fondamentali per mantenere viva la memoria storica e promuovere i valori democratici. È essenziale che i cittadini si uniscano per difendere i principi di libertà e uguaglianza, affinché episodi come quello di Brescia non diventino la norma. La storia ci insegna che il silenzio e l’indifferenza possono portare a conseguenze devastanti, e la vigilanza è necessaria per proteggere la democrazia.