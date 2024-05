Bridgerton è arrivata alla terza stagione e continua ad essere una delle serie tv più viste di Netflix. Al di là della finzione, i fan saranno ben contenti di sapere che sul set sono nati diversi amori. Vediamo quali sono.

Bridgerton: tutti gli amori nati sul set

La serie tv Bridgerton continua a riscuotere consensi. Su Netflix sono usciti i primi quattro episodi del terzo capitolo e c’è grande attesa per gli altri, che sbarcheranno sulla piattaforma il prossimo 13 giugno. In attesa di scoprire come proseguirà la storia d’amore tra Penelope e Colin, i fan saranno ben contenti di sapere che, al di là della finzione, sul set sono nati davvero degli amori.

Bridgerton, amori nati sul set: Benedict e Philippa

Secondo i beninformati, potrebbe essere scattata la passione tra Luke Thompson e Harriet Cains, che in Bridgerton interpretano rispettivamente Benedict Bridgerton e Philippa Featherington. I due non hanno scene in comune, ma il set dovrebbe essere stato comunque galeotto. Non a caso, lo scorso gennaio sono stati paparazzati insieme al Vanity Fair EE BAFTA Rising Star Party. Luke e Harriet, è bene sottolinearlo, non hanno mai confermato o smentito il gossip.

Amori nati sul set: Prudence e Lord Debling

Tra gli amori nati sul set di Bridgerton dovrebbe esserci anche quello tra Prudence e Lord Debling, che nella realtà rispondono ai nomi di Bessie Carter e Sam Phillips. A novembre del 2023, i due erano andati insieme alla prima di Wonka, poi a quella di The Crown 6 e, infine, ad un evento stampa di A Little Life. Come se non bastasse, durante l’estate scorsa sono stati beccati all’after party Theatrical Consequences: The 5th Annual Platform Presents West End Gala al Tequila Mockingbird.