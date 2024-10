Bruganelli si rivolge a Lucarelli dicendo: "Il modo in cui ti sei comportata nei confronti del mio ex!" Successivamente, Canino la definisce "miliardaria".

La terza puntata di Ballando con le Stelle ha riservato delle difficoltà per Sonia Bruganelli, che durante il suo scontro con Selvaggia Lucarelli ha fatto riferimento a Paolo Bonolis. Procediamo con calma. Nella clip che precede la sua esibizione, la produttrice ha condiviso le sue emozioni con il pubblico: “Negli ultimi dodici mesi, il modo in cui gli altri interagiscono con me è cambiato. In passato, anche se non ero attraente, la gente continuava a starmi vicino perché sembrava interessata a me. Adesso, se non piaccio, non mi accettano più.” Ha pronunciato queste parole con gli occhi lucidi, evidenziando come le persone, che un tempo la supportavano per il suo legame con Paolo Bonolis, ora la critichino. Pur non facendo nomi, la sua allusione risultava evidente.

Bruganelli: “Non sono una donna ricca, sono qui per ballare”.

In studio, Selvaggia Lucarelli ha replicato, ricordando le sue parole: “Stasera ho percepito che ti senti meno bella perché non sei più solo la moglie di qualcuno, Sonia: liberati di questa idea.” Questo commento non ha trovato il favore della produttrice: “Non ho mai affermato questo! Anche tu hai vissuto la situazione della moglie, dato che quando hai parlato con il mio ex marito hai adottato un tono molto affettuoso e gentile. Sei tu che mi vedi solo come la moglie di!”. “Sembri confusa, avverto confusione in te,” ha concluso Selvaggia.

Fabio Canino ha rivolto una critica a Sonia Bruganelli, sottolineando come non avesse bisogno di partecipare per motivi economici, avendo già una situazione finanziaria agiata, dimostrata dalle sue foto con aerei privati e borse costose. Ha poi messo in dubbio la sua motivazione per scendere in pista a Ballando, dato che non ha una carriera da rilanciare. In risposta, Sonia ha affermato di essere presente per ballare. Canino ha quindi esortato: “E allora inizia a ballare”.