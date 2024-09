Bucci: "Proseguiamo con il modello Genova"

In un'intervista a Tgcom24, il sindaco di Genova Marco Bucci, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria, ha delineato le priorità del suo programma: infrastrutture, industria, salute e ambiente. Se eletto, intende rendere la Liguria un luogo ideale per vivere, lavorare e passare il tempo libero. Bucci ha elogiato il progresso realizzato a Genova e in Liguria negli ultimi 7-8 anni, criticando le precedenti amministrazioni per non aver favorito lo sviluppo del territorio. Infine, ha attribuito il successo del "modello Genova" alla cooperazione tra le varie amministrazioni.

Nel corso di un’intervista concessa a Tgcom24, Marco Bucci, sindaco di Genova e fresco candidato del centrodestra alla guida della Regione Liguria, ha esplicitato la sua visione qualora risultasse vincitore nelle prossime elezioni. “Qualora mi venisse riconosciuto l’onore di diventare presidente della Regione, il mio primo imperativo verterebbe sulla chiarezza dei principi fondamentali del nostro programma: infrastrutture, industria, salute e ambiente. Desideriamo fare della Liguria -così recita il credo del nostro progetto- un luogo ideale per abitare, lavorare e godere del tempo libero”, ha affermato Bucci.

Il sindaco ha inoltre rilevato il progresso di Genova e della Liguria negli ultimi 7-8 anni, citando come sono riusciti a imprimere un’evoluzione significativa e a dare un respiro internazionale alla regione. Bucci ha puntato il dito contro le precedenti amministrazioni per non essere riuscite a favorire lo sviluppo del territorio. “Possiamo farcela e desideriamo proseguire su questa linea, per il bene dei liguri, dei genovesi e di tutti coloro che vivono nella nostra regione”, ha precisato Bucci.

Il successo del “modello Genova”, secondo Bucci, deriva dalla cooperazione tra le varie amministrazioni. L’allineamento tra porto, città, Regione e governo è fondamentale per realizzare progetti efficaci in tempi e costi appropriati, ha sottolineato il sindaco di Genova.