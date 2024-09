Buffon e Ilaria D'Amico hanno contratto matrimonio: ecco le immagini, le informazioni dettagliate, chi erano i testimoni e quali personalità famose erano presenti.

Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono sposati in una cerimonia civile tenutasi sabato 28 settembre a Villa Oliva, San Pancrazio. Alla cerimonia hanno partecipato numerose celebrità. La cerimonia è stata guidata da Francesca Fogar e i testimoni sono stati: per Buffon, Alessandro Nista, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini; per la D'Amico, Monica Bellucci, Georgia Cavazzano e Angela Pedrini. Buffon indossava un abito di Giorgio Armani, mentre la D’Amico un abito di Luisa Beccaria. Il matrimonio era previsto in precedenza, ma è stato posticipato a seguito degli impegni di Buffon con la nazionale di calcio.

Molteplici celebrità hanno raggiunto Villa Olivia tra cui Massimiliano Allegri, Andrea Agnelli, Luciano Spalletti, Beppe Bergomi, Fabio Caressa, Giovanni Malagò Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini. Sono stati invitati anche i giornalisti Leo Di Bello e Alessandro Alciato. La celebre attrice Monica Bellucci è stata accompagnata dal suo partner Tim Burton, un noto regista di Hollywood, e naturalmente c’erano presenti anche i parenti più prossimi degli sposi, inclusi i loro quattro figli combinati.

Il matrimonio tra Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon è accaduto più tardi di quanto inizialmente previsto. Buffon, ex portiere e attuale membro dello staff della nazionale di calcio, sembra che non avesse gestito bene i suoi impegni di lavoro. Infatti, il matrimonio è stato posticipato perché Buffon era impegnato con il team azzurro al Campionato Europeo che si è svolto in Germania durante l’estate. Tutto è stato quindi rimandato al 28 settembre, giorno in cui finalmente hanno pronunciato i voti. Come si suol dire, meglio tardi che mai!