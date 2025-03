C'è Posta per Te, Gianni Morandi non trattiene le lacrime: la causa della su...

C'è Posta per Te, Gianni Morandi non trattiene le lacrime: la causa della su...

Si chiude l’edizione 2025 di C’è Posta per Te. Sabato 15 marzo, è andata in onda l’ultima puntata di stagione dell’amatissimo programma di Maria De Filippi su Canale 5. Anche in questo appuntamento finale, non sono mancati momenti carichi di emozioni, attimi di leggerezza e ospiti speciali, tra cui Gianni Morandi, che non ha saputo trattenere le lacrime.

C’è Posta per Te, la storia di Rita e dei suoi genitori

Rita ha scelto Gianni Morandi come sorpresa per i suoi genitori a C’è Posta per Te, descrivendolo come “la colonna sonora della sua famiglia“. Vivendo lontano dai genitori, ha finalmente compreso i sacrifici che hanno fatto per lei, rendendosi conto dei suoi errori passati:

“Dovevo solo chiedere scusa, senza chiedere e ancora chiedere”, ha raccontato, parlando della difficile situazione economica che la sua famiglia affrontava durante la sua infanzia, con l’aiuto della chiesa per far fronte alle necessità quotidiane.

Oggi, diventata madre, si è resa conto delle difficoltà che i suoi genitori affrontavano e ha riconosciuto i suoi errori. Quando i suoi genitori sono arrivati nel programma, ha espresso loro di aver finalmente capito di avere due genitori straordinari e di aver compreso dove aveva sbagliato.

Gianni Morandi in lacrime per la storia di Rita e dei suoi genitori

Rita ha contattato il programma per chiedere l’intervento del cantante, uno degli artisti preferiti dei suoi genitori. Morandi, visibilmente commosso, non ha potuto trattenere le lacrime durante la sua partecipazione, emozionandosi più volte prima di entrare in studio.

“Ascoltando la lettera di vostra figlia mi avete riportato a cose che anch’io ho vissuto da ragazzo”.

Gianni Morandi ha ricordato le difficoltà economiche della sua famiglia e i sacrifici dei suoi genitori. Poi ha preso la chitarra per suonare con Marco, scatenando l’entusiasmo dello studio. Ha concluso cantando Uno su mille, definendola la canzone che rappresenta quella storia. Prima di andare via, ha proposto a Marco di andare a Tarquinia, promettendo di preparare un piatto di pasta e fare una “cantata” insieme.