C.sinistra: Onorato, 'proposta civica cresce, nostro compito allargare'

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "A Roma un mese fa c’erano amministratori civici di 10 città, oggi a Fermo siamo 200 tra consiglieri, assessori e sindaci arrivati da tutta Italia. E’ un grande passo in avanti per costruire una nuova proposta politica civica, che nasce dal basso e...

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – "A Roma un mese fa c’erano amministratori civici di 10 città, oggi a Fermo siamo 200 tra consiglieri, assessori e sindaci arrivati da tutta Italia. E’ un grande passo in avanti per costruire una nuova proposta politica civica, che nasce dal basso e sia davvero riformista, per completare il campo del centrosinistra".

Lo ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale durante l’evento 'Cambiare le Marche, migliora l’Italia' a Fermo.

"Non intendiamo fare concorrenza a nessuno. Il nostro compito è allargare. Non certo quello di aggiungere confusione e conflittualità. Mettere in rete le virtuose esperienze locali significa valorizzare amministratori scelti dai cittadini che ogni giorno, lavorando fianco a fianco con le persone, dimostrano di avere idee, competenze e credibilità per affrontare, e risolvere, i problemi quotidiani delle famiglie”.

“Da settembre ci saranno comitati civici in ogni parte d’Italia. Inizieremo un tour che toccherà tutte le regioni. A fine anno costituiremo formalmente un nuovo movimento civico nazionale. La nostra visione di Paese – aggiunge Onorato – ruota intorno a parole chiave come giovani, burocrazia, sicurezza, scuola, sanità, ambiente. Per valorizzare figure come insegnanti, infermieri e forze dell’ordine che sono un patrimonio e dobbiamo tutelare, dandogli più garanzie, anche economiche. Così come bisogna stare vicino e sostenere le ragazze e i ragazzi che dopo gli studi si avvicinano al mondo del lavoro, interrompendo il preoccupante fenomeno della fuga all’estero dei nostri giovani. Siamo all’inizio di un viaggio e siamo felici di come, dal basso, la nostra proposta stia trovando così tanto riscontro. Significa che nel Paese c’è uno spazio vuoto che, con coraggio e competenze, vogliamo occupare per dare un contributo concreto al cambiamento dell’Italia”.