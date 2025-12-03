Cagliari: Richiesta di processo per il figlio accusato dell'omicidio dei genitori

Il caso dell'omicidio di Luigi Gulisano e Marisa Dessì ha assunto una significativa svolta giuridica con il rinvio a giudizio del figlio Claudio Gulisano.

La tragica vicenda che ha colpito una famiglia di Cagliari ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Claudio Gulisano, un uomo di 44 anni accusato di aver ucciso i propri genitori, Luigi Gulisano, di 79 anni, e Marisa Dessì, di 82 anni. L’udienza è prevista per il 19 dicembre e si svolgerà davanti al giudice per l’udienza preliminare (GUP).

Questa situazione ha suscitato sconcerto e interesse tra la popolazione, data la gravità delle accuse e le circostanze in cui sono avvenuti i fatti.

I dettagli dell’accusa

La pubblica accusa, rappresentata dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri, ha delineato un quadro inquietante. Claudio Gulisano è accusato non solo di duplice omicidio pluriaggravato, ma anche di frode informatica per aver sottratto circa 20.000 euro dai conti dei genitori tramite l’home banking. Le autorità sono convinte che il movente del crimine sia di natura economica, legato a problemi finanziari che Gulisano stava affrontando.

Le modalità del delitto

Secondo la ricostruzione fornita dalla Procura, il delitto sarebbe avvenuto il 4 dicembre dell’anno scorso nell’appartamento familiare situato in via Ghibli, nel Quartiere del Sole. Le indagini hanno rivelato che i due anziani sarebbero stati strozzati e soffocati. Inizialmente si era ipotizzato un avvelenamento, ma i periti hanno escluso questa possibilità, confermando che la madre sarebbe stata soffocata e il padre strangolato.

Un ritorno inquietante

Recentemente, Claudio Gulisano è tornato a casa dei genitori sotto scorta, accompagnato da agenti delle forze dell’ordine e dal suo avvocato. Questo sopralluogo è stato richiesto dalla difesa per raccogliere documenti finanziari e sanitari che potrebbero rivelare ulteriori dettagli sulla situazione economica della coppia. Gulisano continua a proclamare la sua innocenza, sostenendo che i genitori siano deceduti per cause naturali e non a causa di un omicidio.

Le prove contro di lui

Le evidenze raccolte dalle autorità includono filmati e testimonianze che metterebbero in discussione l’alibi di Gulisano. Inoltre, il contenuto dei cellulari dei genitori e il suo smartphone potrebbero rivelare informazioni cruciali per il caso. Questo scenario complesso potrebbe portare a una diretta implicazione del figlio nell’omicidio, complicando ulteriormente la sua posizione legale.

Il contesto familiare e le conseguenze

È importante notare che il fratello di Claudio, Davide Gulisano, si è costituito parte offesa nel procedimento e ha ingaggiato un avvocato per tutelare i propri interessi. Questo dramma familiare ha scosso la comunità, creando un’atmosfera di incredulità e dolore. La questione dell’eredità potrebbe ulteriormente complicare le dinamiche familiari, dato che si sospetta che Claudio volesse accedere alle proprietà dei genitori.

Il processo che si avvicina rappresenta non solo un momento cruciale per Claudio Gulisano, ma anche una questione di giustizia per le vittime di un gesto così estremo. La società attende con ansia gli sviluppi, e il verdetto finale potrebbe avere un impatto duraturo su tutti i soggetti coinvolti.