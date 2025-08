Calabria: Cattaneo, 'Occhiuto simbolo di garantismo autentico'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - “Roberto Occhiuto è l’emblema della Calabria e di come Forza Italia intende la politica. La sua scelta è il simbolo di un garantismo autentico, di chi non cade nel giustizialismo ma vuole giocarsi la partita a viso aperto, chiedendo ai calabresi u...

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Roberto Occhiuto è l’emblema della Calabria e di come Forza Italia intende la politica. La sua scelta è il simbolo di un garantismo autentico, di chi non cade nel giustizialismo ma vuole giocarsi la partita a viso aperto, chiedendo ai calabresi un’altra chance. Tutto questo mentre da altre parti, il leader del M5S, Giuseppe Conte, che distribuisce patenti di moralità, con una sorta di garantismo a la carte, mette in piedi un tribunale morale per cui assolve Ricci nelle Marche, ma è pronto a condannare Sala a Milano, la capitale economica del Paese che è ingessata, perché fanno melina e non affrontano la situazione a viso aperto".

Lo ha affermato Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile nazionali dei Dipartimenti del partito azzurro, intervenendo alla seconda giornata degli Stati generali del Mezzogiorno, in corso a Reggio Calabria.

"Noi -ha aggiunto- siamo orgogliosi di essere Forza Italia, perché vuol dire essere diversi, vuol dire portare in Palamento il Salva Milano, presentare leggi su un Codice etico sull’urbanistica, come quella di Cristina Rossello, e sulla rigenerazione urbana, del presidente Maurizio Gasparri”.