Calcio: Abodi, 'club Serie A dovrebbero avere una percentuale sulla raccolta delle scommesse'

Roma, 10 gen. – (Adnkronos) – I club di serie A chiedono di avere di nuovo come sponsor gli operatori delle scommesse e di incassare una percentuale degli introiti delle scommesse generate dal calcio? "Credo che ci si debba orientare su un'ipotesi diversa, per la quale avevo già lavorato nella scorsa Finanziaria, vale a dire assegnare agli organizzatori degli eventi sportivi italiani una percentuale sulla raccolta delle scommesse, per evitare la loro esclusione dalla catena del valore, che fino a oggi va a beneficio dello Stato, del montepremi e dei concessionari. Credo che questa misura possa essere introdotta attraverso il decreto di riordino del settore, nelle sue due dimensioni: digitale e fisica". Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in un'intervista a 'La Stampa'.