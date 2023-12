Calcio: Arnautovic, 'è un periodo difficile per me ma ho fatto assist e abbiamo vinto'

Calcio: Arnautovic, 'è un periodo difficile per me ma ho fatto as...

Milano, 23 dic. – (Adnkronos) – "Inizialmente è stato difficile perché sono stato fuori per tanto tempo, ma tutti quelli che lavorano in questo club mi aiutano tantissimo e io voglio ricambiare dando il massimo per la maglia. Amo questa gente. Cerco sempre di fare gol, tiro e faccio di tutto ma la palla non entra: è un periodo difficile per me, ma ho fatto assist e abbiamo vinto e questo è l'importante. Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite: proveremo a vincere lo scudetto". Così l'attaccante dell'Inter Marko Arnautovic, al microfono di Sky Sport, dopo la vittoria per 2-0 sul Lecce, dove lui ha servito l'assist a Barella per il secondo gol.