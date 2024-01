Calcio: Coppa Africa, atterraggio d'emergenza per la nazionale del Gambia

Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - Grande paura per la nazionale del Gambia, diretta in Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa, che è stata costretta a un atterraggio d'emergenza per un problema di depressurizzazione della cabina dell'aereo. Emicranie e crisi respiratorie dovute ...

Roma, 11 gen. – (Adnkronos) – Grande paura per la nazionale del Gambia, diretta in Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa, che è stata costretta a un atterraggio d'emergenza per un problema di depressurizzazione della cabina dell'aereo. Emicranie e crisi respiratorie dovute a caldo e mancanza d'ossigeno per calciatori e staff, con alcuni che sono svenuti a bordo: "Un'altra mezz'ora e saremmo morti tutti", ha detto il ct il belga Tom Saintfiet. Una disavventura che fortunatamente non ha avuto conseguenze drammatiche per la nazionale di cui fanno parte il capitano ed ex sampdoriano Omar Colley e l’attaccante ex Atalanta e Bologna Musa Barrow.

Il problema a bordo si è verificato subito dopo il decollo da Banjul dell’aereo che avrebbe dovuto portare gli 'Scorpioni' a Yamoussoukro, la capitale della Costa d’Avorio. Senza ossigeno e a causa del gran caldo per la mancanza dell’aria condizionata, che avrebbe invece dovuto attivarsi durante il volo, alcuni giocatori sono svenuti, e hanno faticato a svegliarsi anche una volta tornati a terra, dove alcuni hanno accusato mal di testa, vertigini e crisi respiratorie. Immediatamente il pilota ha avviato le procedure per fare ritorno all’aeroporto di partenza ed ha effettuato un atterraggio d’emergenza.