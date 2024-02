Calcio: De Laurentiis, 'non rimprovero Zielinski, ce l'ho a morte con il suo procuratore'

Napoli, 7 feb. - (Adnkronos) - "Io non rimprovero Zielinski. Ce l'ho a morte con Bolek, il suo procuratore". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa dal centro sportivo di Castelvolturno, in merito al mancato rinnovo di Piotr Zielinski, promosso...

Napoli, 7 feb. – (Adnkronos) – "Io non rimprovero Zielinski. Ce l'ho a morte con Bolek, il suo procuratore". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa dal centro sportivo di Castelvolturno, in merito al mancato rinnovo di Piotr Zielinski, promosso sposo dell'Inter per la prossima stagione. "D'estate mi dice di voler restare, poi si mette in mezzo il tuo procuratore, uno può anche pensare 'e se questo ha paura di infortunarsi?'. Devo avere il dubbio sul suo impegno? Traorè ha un riscatto della 'madonna', se non lo faccio giocare come faccio a capire se riscattarlo? Prendiamo Demme, quando ha dovuto giocare lui è stato un signore, sempre disponibile", aggiunge De Laurentiis.