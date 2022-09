Calcio: Frattesi, 'vogliamo chiudere il girone primi, faremo di tutto per vincere'

Budapest, 26 set. – (Adnkronos) – "Sicuramente sarà una partita difficile. Giochiamo davanti a 60mila persone, saranno motivati ma anche noi che vogliamo chiudere il girone al primo posto. Faremo di tutto per vincere". Così ai microfoni di Rai Sport il centrocampista dell'Italia Davide Frattesi a pochi minuti dall'inizio del match con l'Ungheria decisivo per la qualificazione alla Final Four Nations League.

"La vittoria con l'Inghilterra di ha lasciato sensazioni positive. Abbiamo fatto una grande partita e dobbiamo riproporla anche oggi. Aggressivi e compatti: saranno queste le caratteristiche della partita. Con la Nazionale provo sensazione grandissime. Per me è un privilegio come deve esserlo per tutti", aggiunge il giocatore del Sassuolo.